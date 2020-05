Latkowski w TVP: trafiłem na chłopca, z którego skorzystał Zanussi

w polityce i show biznesie 21.5.20 11:38

PiS nie ma nic wspólnego z masonerią. Cele PiS stoją w całkowitej sprzeczności z celami wolnomularstwa. Celem masonerii jest zniszczenie chrześcijaństwa i wspólnej własności. Ma ona te same cele co lewica i część liberałów. Stąd ten sojusz komunistyczno - masoński. To dlatego prezydentem Warszawy jest potomek komunistycznych pachołków który jest stypendystą Sorosa i uczniem Geremka. To bylby zbyt duży zbieg okoliczności (proszę zauważyć, że to pan Rafał zmienił nazwę ulicy im. Jacka Kaczmarskiego na Zygmunta Modzewlewskiego paskudnego komunistycznego zbira, na warszawskim Mokotowie, to on przywrócił nazwę Armii Ludowej). Proszę to przeanalizować i wysłuchać tego co mówią sami wolnomularze o sobie i czym się chwalą organizując np. wystawy w Muzeum Narodowym.



Masoneria jest bardzo zamożna i uparta. Wystawia w obecnych wyborach swoich trzech kandydatów, z których dwaj sami się niemal do tego przyznają. Ostatnio widzieliśmy sponsorów Hłowni, Czaskoski sam chwali się że jest członkiem Bildelberga. Trzeci pochodzi z partii najmocniej opanowanej przez masonerię. Jak to partia? Wystarczy poczytać.