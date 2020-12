Kwaśniewski zaskakująco: To jest zwycięstwo i trzeba docenić wysiłek premiera Morawieckiego

- Angela Merkel, jako zdyscyplinowana, uporządkowana osoba nie mogła zostawić UE w bałaganie. Dołożyła wszelkich starań, żeby po obu stronach przekonać, że taki kompromis ma sens i wszyscy wychodzą z twarzą - powiedział na antenie Radia ZET były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W dniu wczorajszym pomimo mocnych nacisków Polski i Węgier doszło podczas szczytu Unii Europejskiej do porozumienia w sprawie budżetu. Strony ustaliły, że nie będzie on wiązany z tzw. mechanizmem praworządności, na który wcześniej bardzo naciskały strony niemiecka i holenderska.

Kwaśniewski dodał też:

- To jest zwycięstwo i trzeba docenić wysiłek premiera Morawieckiego, który głównie był przecież atakowany z wewnątrz, własnej koalicji. To, że zgodził się na kompromis to dowód zdrowego rozsądku

mp/radio zet