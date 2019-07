Kuźmiuk: KE chce do upadłego walczyć z polskim pomysłem

1. Według doniesień medialnych w ostatnich dniach Komisja Europejska wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) od korzystnego dla Polski rozstrzygnięcia w sprawie podatku handlowego jego niższej izby - Sądu Unii Europejskiej z połowy maja tego roku.

Wydawało się, że to rozstrzygnięcie korzystne dla Polski, a szczególnie jego uzasadnienie, wręcz miażdżące dla wniosku Komisji Europejskiej, zniechęci ją do dalszych działań w tej sprawie ale okazuje się, że siła lobby wielkich zachodnich firm, prowadzących w Polsce liczne sklepy wielkopowierzchniowe jest na tyle duża, że to odwołanie zostało jednak złożone.