Kuźmiuk: Jarosław Kaczyński znokautował opozycję ws. płacy minimalnej

Konfederata 14.9.19 9:26

Breżniew z Żoliborza nigdy w życiu nie pracował. Od zawsze popierduje w fotel w budżetówce, nie ma żadnego pojęcia o życiu, nic, same bzdety wyciągane z d.

Tak jak tu piszecie płaca minimalna będzie wykańczać małe biznesy, a pracownicy zasilać będą szeregi beneficjentów zasiłków. Mam kolegę który prowadzi niewielką firmę sprzątającą i ze strachem patrzy na to wszystko. Jeśli to naprawdę wprowadzą to zamyka interes. Nie będzie go stać. A na czarno w jego przypadku nie da rady zatrudniać bo obsługuje firmy i wystawia faktury, więc pracownicy na czarno to brak kosztów zatrudnienia i jeszcze więcej podatków do zapłaty. Kaczyński to wróg Polski, komunista a jego elektorat to wyznawcy a nie wyborcy. Ciemny durny lud..