Kuriozalna propozycja żony Kosiniaka-Kamysza! Referendum, by zdecydować o uposażeniu pierwszej damy

Żona lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wpadła na pomysł co najmniej dziwny. Stwierdziła, że w kwestii uposażenia pierwszej damy powinni zadecydować Polacy… w referendum. Najwidoczniej zapomniała o tym, że referendum kosztuje. I to nie mało.

„Propozycja Pauliny Kosiniak-Kamysz jest kuriozalna. Koszt referendum ogólnopolskiego to jest 70 mln zł. Wydawane 70 mln zł polskich podatników, żeby zdecydować czy pierwsza dama ma otrzymywać pensję, czy nie, to oznaczałoby, że pierwsza dama miałaby najwyższą pensję ze wszystkich urzędników państwowych i to rozkładając to na wiele, wiele lat”.