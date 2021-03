Kto zabił ,,Nila''? To ,,bestia polityczna'' Fajga Mindla Danielak

Wczoraj miała miejsce rocznica urodzin Augusta Emila Fieldorfa. Oficer Wojska Polskiego, organizator i szef Kedywu Komendy Głównej AK był jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy AK oraz polskiego podziemia niepodległościowego.

Generał „Nil” urodził się 20 marca 1895. W trakcie II wojny światowej ewakuował się do Wielkiej Brytanii po zakończeniu działań zbrojnych, a na początku września 1940 roku wysłano go do kraju jako pierwszego emisariusza Naczelnego Wodza i rządu Rzeczpospolitej. Komendą Główną AK dowodził do marca 1944 roku.

NKWD przypadkowo aresztowało go 7 marca 1945 roku, już po Powstaniu Warszawskim. Zesłano go do pracy na Uralu, nie rozpoznając w nim szefa Kedywu.

W lutym 1948 po powrocie do kraju ujawnił się, odpowiadając na ogłoszoną amnestię. Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zatrzymali go 9 listopada 1950 roku. W uzasadnieniu wyroku po sfingowanym procesie stwierdzono, że:

„Biorąc pod uwagę olbrzymi ciężar zbrodni, sąd uznał za niezbędne całkowite wyeliminowanie oskarżonego ze społeczeństwa, orzekając karę śmierci”.

Bolesław Bierut nie odpowiedział pozytywnie na prośbę o skorzystanie z aktu łaski, którą skierowali do niego ojciec i żona generała. Generał August Emil Fieldorf powieszony został 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim.

Córka generała, Maria Fieldorf-Czarska podkreśla, że wyrok wykonano na podstawie sfabrykowanego oskarżenia. Dodaje:

„ Po czterech latach zostało ono umorzone z powodu braku dowodów winy, niemniej jednak wyrok śmierci na moim ojcu został wykonany”.

Zbrodni na „Nilu” dokonała Fajga Mindla Danielak, znana jako Helena Wolińska – przypomina w rozmowie na antenie Polskiego Radia prof. Jak Wysocki. Dodał:

„Generała powieszono, znęcano się nad nim jeszcze wcześniej, dlatego że chciano go upokorzyć, chciano, żeby wysłuchał wyroku na kolanach. Opierał się, to go skatowano, połamano mu kości i powieszono zwłoki”.

Jak informuje profesor, osoby których podpisy widnieją w dokumentach, a które miały wykonać wyrok, już nie żyją.

Do dziś nie udało się znaleźć miejsca pochówku gen. Augusta Emila Fieldorfa.

za:Polskieradio24.pl