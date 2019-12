Kto sfinansuje budowę CPK? Marcin Horała wyjaśnia

Torchwood 10.12.19 11:45

„To podłączenie do krwiobiegu gospodarki niektórych zasobów, które dziś są odłączone. Przypominam, że dziś mamy miejsca, gdzie jest dramatyczny brak rąk do pracy i całe obszary, na których jest strukturalne bezrobocie, bo są źle skomunikowane”



Czyli co, osoby ze obszarów ze strukturalnym bezrobociem będą latać codziennie samolotami do miejsc gdzie jest brak rąk do pracy? Co ma budowa lotniska do strukturalnego bezrobocia? Sieć szybkich połączeń krajowych można budować bez budowania lotniska.