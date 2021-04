Kto liderem opozycji? Złe wieści dla... wszystkich, za wyjątkiem Zjednoczonej Prawicy

Aż 41 proc. respondentów na pytanie o lidera opozycji odpowiedziało, że nie ma w tej kwestii zdania, wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi - po 19,10 proc. - uzyskali ex aequo Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Na dalszych pozycjach sondażu plasują się zaś Borys Budka z wynikiem 7,6 proc., Krzysztof Bosak - 5,4 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,4 proc. oraz Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 1,3 proc.

4,1 proc. ankietowanych zdecydowało się wskazać innego polityka jako lidera opozycji.

🔴 TYLKO U NAS. #Sondaż @SWResearch_pl dla rp .pl: Kto jest liderem #opozycja w Polsce? Najwięcej - po 19,1 proc. respondentów - wskazuje na @szymon_holownia i @trzaskowski_https://t.co/wwiqDpqa8E pic.twitter.com/PyohEexCM9

- Rafał Trzaskowski zwycięża z Szymonem Hołownią wśród najmłodszych (20 proc. vs. 15 proc.) oraz mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (24 proc. vs. 12 proc.). Szymona Hołownię w roli lidera opozycji częściej niż prezydenta Warszawy widzą przede wszystkim respondenci między 35. a 49. rokiem życia (22 proc. vs. 14 proc.) i mieszkańcy miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (27 proc. vs. 19 proc.) - skomentował wyniki sondażu dla Rzeczpospolitej Adam Jastrzębski z SW Research.

jkg/rp