Kto krzyczał w Pucku? To zdjęcie mówi wszystko. ,,Nieraz nas obrażali, teraz pojechali do Pucka''

Nina 11.2.20 10:16

POmocniczy sztab Kidawy-Błońskiej KOD KOmunistyczny Oddział Durni Prorosyjskich. Cała ta partia Budki to POKOMUNA część posłów to ruskie onuce, a druga część to poniemieckie pachołki. Chamstwo antypolskie wyłazi z ich zachowania.Wulgaryzm i kłamstwo to ich język.