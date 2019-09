Kto będzie rządzi po wyborach? Polacy: PiS

Poczytajcie tematy gospodarcze,wyniki giełdy i opinie niezależnych agencji.Wszystko wskazuje na to że realny poziom biedy za panowania PiS pomimo 500 + wzrósł. "Pincet plus" miało wzmóc w narodzie chęć do posiadania dzieci a jaki jest rezultat? Ilość urodzeń maleje! Wzrosła za to umieralność Polaków bo średnia długość życia w ciągu czterech lat obniżyła się! Za PiSu jedyne co wzrosło to ceny , inflacja,zadłużenie przekraczające już bilion zł oraz nienawiść wśród ludzi. A wszystko dzieje się w czasie najlepszej koniunktury gospodarczej na świecie...

