Ks.prof. Paweł Bortkiewicz o przestrodze Benedykta XVI. ,,Takie praktyki prowadzą do unicestwienia Kościoła''

JS 14.1.20 18:31

A co do celibatu. Jak odsunięty papież Benedykt XVI ustąpi, obawiam się ze dopiero wtedy nastąpi eskalacja dramatycznych zmian w Kościele, ponieważ ustąpi ten który go powstrzymuje. Papież Benedykt XVI swoją obecnością i możliwością zabrania głosu gdy coś alarmującego wydarzy się w Watykanie, może poruszyć, wesprzeć trzeźwo myślących, trwających przy nauce Jezusa kapłanów. Ale wielu, także w Kościele już nie może doczekać się jego odejścia z tego świata.

Przygotujmy się duchowo na to co musi się stać a co zostało zapowiedziane w Księdze Apokalipsy.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam