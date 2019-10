Ks. Wojciech Węgrzyniak mocno o kościelnych progresistach. ,,Trenerzy trzecioligowych drużyn chcą uczyć trenerów Barcelony''

Pokaż jak pracujecie z młodzieżą, to się chętnie nauczymy.

Pokaż jak twoja diecezja radzi sobie z ubogimi, to weźmiemy przykład.

Pokaż co znaczy u was praktycznie życie zgodnie z ekologią, to i my spróbujmy.

Pokaż jak żyjecie naprawdę Jezusem Chrystusem, to może i dla nas to będzie modelem.

Bo mówić to można wiele. Żeby wziąć przykład, chcemy widzieć, że to i to rzeczywiście działa.