Ks. Daniel Wachowiak mocno o sprawie o. Pelanowskiego i przeprosinach abp. Gądeckiego

Kwak 1.12.19 12:22

Święty Piotr Skała, pierwszy Papież został potraktowany przez Jezusa zerojedynkowo wtedy gdy sprzeciwił się Prawdzie: "zejdź mi z oczu szatanie!"... i nie bylo zadnych względów !



Czy my mamy w nieskonczonosc cmokać przełożonym Kościoła ze wzgledu na posłuszeństwo chociaż zaklamuja Prawdę, na co są dowody ?



do czego DOBREGO ma to mianowicie doprowadzić, moze ktoś wyjasni?