Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Kardynał Dziwisz nie powinien wypowiadać się nt. lustracji

Kilka dni temu w mediach pojawił się list byłego krakowskiego metropolity skierowany do rodzeństwa ks. Józefa Tischnera. Poszło o wpis, jaki w czerwcu zamieścił w mediach społecznościowych historyk, prof. Sławomir Cenckiewicz. Zwrócił uwagę, że ks. Tischner był zarejestrowany jako kontakt SB. Kard. Dziwisz napisał, że we współpracę ks. Tischnera nigdy nie uwierzy, a prof. Cenckiewicza uznał za przykład opisywanego przez autora "Etyki Solidarności" homo sovieticusa.

"Co było powodem tej blokady? Nie tyle strach przed ujawnieniem samych kontaktów z komunistyczną bezpieką, co strach przed ujawnieniem powodów tej współpracy. A powodami była nie tylko chęć zrobienia szybkiej kariery, ale i sprawy obyczajowe, w tym zwłaszcza na tle homoseksualnym. Te ostatnie dotyczyły wielu przyjaciół i współpracowników Kardynała np. duchowni oznaczeni pseudonimami „Junak” i „Rektor”. Szczególnie pierwszy z nich, choć jego działalność agenturalna była żadna, to po wyjeździe do Rzymu, gdzie błyskawicznie awansował, deprawacji młodych mężczyzn nigdy nie zaniechał" - wskazał dalej.

"W tej kwestii ks. kard. Stanisław Dziwisz, co piszę z przykrością, dobre samopoczucie swoich kolegów przedłożył ponad dobro powierzonej mu owczarni. W całkiem innym miejscu byłaby dzisiaj tak archidiecezja krakowska, jak i Kościół w Polsce, gdyby w 2005 roku rozpoczął się proces prawdziwego samooczyszczenia. A tak w sprawach skandali obyczajowych jest gorzej niż kilkanaście lat temuu" - napisał ostro kapłan.