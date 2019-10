Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski: ,,Imperium zła'' znów atakuje

To są wybory które dadzą nam o godz. 21 odpowiedź na to czy Polska będzie nadal zmierzać w kierunku jakiejś postsowieckiej, na wpół totalitarnej Republiki kolesi na wzór białoruski czy wróci do rodziny demokratycznych państw Europy zachodniej gdzie szanowana jest konstytucja i prawo UE!



Więc apeluję do wszystkich niezdecydowanych, nie dajcie szans na przeprowadzenie polexitu przez przeciwników normalności na spółkę z kościołem, już raz to ćwiczyliśmy, a nazywało się to Targowica!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha