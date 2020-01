Ks. prof. Tadeusz Guz: Ekologizm to totalny ateizm

Marek21 27.1.20 10:10

Narkoman żeby istnieć potrzebuje coraz większych dawek narkotyku.

Przerażeni Polscy Najprawdziwsi Katolicy by istnieć potrzebują coraz to nowych powodów do lęku i nienawiści. Banalni Żydzi i masoni już spowszednieli, minęła moda na dendżerowaty dżender, LGBT nie zaspokaja potrzeb autostraszenia no to wymyślamy sobie ekologizm.

Ten dopiero jest straszny!

A że przy okazji wyrzucanie śmieci do lasu staje się dowodem patriotyzmu, wierności Chrystusowi i oznaczania Polskości Tej Ziemi, a palenie oponami ubogaca atmosferę rozmodlenia za pomyślność Ojczyzny....

Przyjemne, pożyteczne, straszne.