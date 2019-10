Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Genderyści uwłaczają godności małżonków

Roszczenia lobby homoseksualngo są agresją w stosunku do ludzi żyjących w normalnym małżeństwie - mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. Duchowny na antenie "Aktualności dnia" "Radia Maryja" wskazywał na karykaturalne oblicze ideologii genderyzmu i lobby LGBT.

"My, z punktu widzenia wiary katolickiej, zarówno w rodzinie, jak i w Kościele staramy się wychowywać dzieci do miłości. To jest coś zdecydowanie więcej niż wychowanie do seksu. To ta druga strona redukuje człowieka z wymiaru miłości do wymiaru czysto popędowego, czysto seksualnego" - wskazał kapłan.

"To jest podobnie jak komunizm, bolszewizm, to jest próba nowej religii, próba stworzenia nowego człowieka, nowego kultu, nowych podstaw wiary. Trzeba na to zwrócić bardzo mocno uwagę, że to jest karykatura, parodia religii, ale to jest zarazem próba wyrzucenia z ludzkiego życia Boga Stworzyciela" - dodał.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr zachęcił do ostrego i bezkompromisowego sprzeciwu barbarzyńskiej ideologii genderyzmu.

"Kiedy mówimy nawet ostre słowa, które niejednokrotnie w tych debatach padają i muszą padać, to są to słowa mowy sprzeciwu wobec aktów agresji wymierzonych przeciwko naszej wierze, naszemu sposobowi pojmowania człowieka, miłości; naszej wizji wychowania człowieka do miłości" - wskazał.

Jak dodał, czas na "bardziej zdecydowaną formę" działan.

"W wielu mediach, w wielu narracjach politycznych wygląda to tak, jakbyśmy to my byli stroną agresywną. My się do tej pory bronimy, ale myślę, że ta obrona powinna przejść w bardziej zdecydowaną formę" - podkreślił.

Wskazał na potrzebę organizowania między innymi "pozytywnym happeningów", które ukażą ideologów LGBT w całym bezmiarze ich agresji i żałosnej śmieszności. Jak podkreślił, genderyści uwłaczają godności małżeństwa i prawom małżonków.

bsw/RadioMaryja.pl