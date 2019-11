Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr dla Frondy: Dlaczego Benedykt znowu zabiera głos?

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr: Papież emeryt istotnie odzywa się rzadko. Niemniej jego głos jest bardzo słyszalny. Można też chyba powiedzieć, że – wbrew pozorom – Benedykt XVI wykazuje dużą aktywność. W ostatnich tygodniach czy miesiącach spotykał się m.in., z biskupami z Ukrainy czy Czech, ale przede wszystkim opublikował list o przyczynach kryzysu w Kościele. Teraz przekazuje tekst modlitwy. Ten tekst jest tekstem duchowym, ale zarazem bardzo konkretnym. To teologia w pigułce. To zarazem teologia żywa, bo pulsująca rytmem modlitwy, a nie tylko intelektualnych spekulacji. Niewątpliwie można ja odczytać jako głos serca papieskiego – głos cierpienia i nadziei, miłości i wiary w stosunku do stanu obecnego Kościoła. Papież Benedykt niewątpliwie nigdzie nie daje najmniejszych oznak krytyki obecnego Biskupa Rzymu. W liście o kryzysie Kościoła wręcz dziękuje Franciszkowi za jego posługę w służbie Kościoła. Niemniej, można – jak śmiem twierdzić – wydobyć z tego tekstu powody niepokoju Benedykta, A ich źródłem jest obecny pontyfikat.



Autor modlitwy pisze wprost o tym, że dzisiaj wierze katolickiej grozi poddanie „kryteriom świata” i utrata jej prawdziwej wielkości. Prosi Chrystusa między innymi o to, by pomógł katolikom pozostać prawdziwie katolickimi. Czy także Ksiądz Profesor dostrzega dziś ryzyko takiego rozmywania wiary?



Trudno nie dostrzec takiego ryzyka. W czasach przełomu posoborowego i konstruowania projektu tzw. „nowej teologii moralnej” (o którym to projekcie, nie nazywając go wprost pisze Benedykt XVI w swoim Liście o kryzysie) jeden z „reformatorów”, Alfons Auer, postulował na przykład rozróżnienie dwóch etosów – świeckiego, obejmującego np. wymiar moralności małżeńskiej czy społecznej i etosu świętego, stanowiącego o prywatnej, wręcz intymnej relacji do Boga. Można to odczytać jako wręcz uprawomocnienie trywialnego „wierzący, ale nie praktykujący”. Bo przecież etos świecki miał się rządzić normami tego świata, a etos święty był praktycznie tak sprywatyzowany, że bez znaczenia. Dziś mamy sytuację bardzo podobną. Można niekiedy odczytać ten potok słów płynących z Watykanu jako pewną zachętę do tego, by kierować się religią zrównoważonego rozwoju, ale nie Ewangelią. Ta niech pozostanie światełkiem iskrzącym się w prywatnej izdebce mojego sumienia. Takie stan rzeczy jest samobójstwem Kościoła i katolicyzmu. Na taki stan rzeczy uczeń Chrystusa nie noże wyrazić zgody.



Benedykt XVI prosi Pana Jezusa o to, by dał Kościołowi znowu odważnych biskupów; w ten sposób zdaje się sugerować, że dzisiaj takich biskupów nie ma. To niezwykle mocne słowa, bo oznacza, że według Benedykta episkopat dzisiaj nie realizuje do końca swojego zadania. W czym może się to przejawiać?



Takie stwierdzenie może wydać się ostre i zbyt jednoznaczne, ale… W moich rozmowach z ludźmi znajduje ono potwierdzenie. Misją Piotra miało być, zgodnie ze słowami Chrystusa, umacnianie braci w wierze. Tymczasem dziś panuje w tym względzie chaos. On płynie niestety z góry. Słynny pozostaje wywiad Franciszka z dziennikarzami na temat „Amoris Laetitia”. Pytany o interpretację odesłał do kard. Schönborna. Biskupi w tej sytuacji też nie czują się odpowiedzialni za to, by przemówić słowem umocnienia. Tworzy się chaos. A potrzeba słowa prostego i prawdziwego, które będzie wsparciem dla sumienia. Język nauczania pasterzy ma być tak – tak, nie – nie, bo to, co pozostałe od złego pochodzi. Tymczasem mamy potęgowanie niejednoznaczności, ubieranie w szatę słów czegoś, czego nie godzi się odziewać… „Mowa wasza niech będzie tak -tak, nie – nie”. Tak mówił Pan Jezus. A my – jako ludzie Kościoła, niestety, często mówimy „tak, owszem, tak, ale musimy mieć na uwadze potrzebę tolerowania tych, którzy może owo ‘tak’ chcieliby rozumieć bardziej pluralistycznie, i chciałoby się powiedzieć egzystencjalno- kontekstualnie. Ostatecznie, musimy uznać ich racje za raczej ‘nie’ niż ‘tak” i przyznać, że owo ‘tak’ jest raczej ‘nie’”. To są słowa na kabaret, ale nie na nauczanie, które ma być umacnianiem w wierze.