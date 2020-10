Ks. prof. A. Kobyliński: We Fratelli Tutti nie znajdziemy nic przełomowego

Fratelli Tutti to nowa encyklika papieża Franciszka ogłoszona w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Jeszcze przed ogłoszeniem dokumentu narodziło się wokół niego wiele kontrowersji. Poświęcona braterstwie i przyjaźni społecznej encyklika ma tylu przeciwników, co zwolenników. Tomasz Terlikowski rozmawiał o niej w programie „Starcie Cywilizacji” Telewizji Republika z ks. prof. Andrzejem Kobylińskim i dr. Sebastianem Dudą.

- „Ciekawostką jest, że w dokumencie nie ma żadnych kontrowersyjnych kwestii, które zostały wyeliminowane z tego dokumenty. Nie ma w nim chociażby zagadnień dot. osób LGBT ani współczesnych wojen kulturowych czy bioetycznych. W związku z tym dziennikarze, którzy szukają pewnych smaczków w tym dokumencie, muszą być rozczarowani” – zauważa ks. prof. Kobyliński, podkreślając, że w dokumencie próżno szukać czegoś szokującego bądź przełomowego.

Zdaniem duchownego nowa encyklika papieża Franciszka jest syntezą tematów, które podejmuje on od początku swojego pontyfikatu.

- „W pewnym sensie jest to skrót tego, co przez ostatnie siedem lat papież powiedział” – stwierdza.

Ponadto ks. prof. Kobyliński zauważa, że Fratelli Tutti jest przede próbą diagnozy świata w dobie pandemii koronawirusa i próbą pokazania nowych rozwiązań, potrzebnych do jego reformy po pandemii.

Red. Tomasz Terlikowski zwraca uwagę, że w encyklice pojawiło się jednak w dwóch aspektach istotne przesunięcia akcentów względem poprzednich pontyfikatów. Po pierwsze jest to relacja pomiędzy odpowiedzialnością społeczną a własnością prywatną, a po drugie radykalne odrzucenie wszystkich wojen. Wobec tego dr Sebastian Duda zauważa, że dokument może być wyzwaniem dla konserwatywnych katolików:

- „Święte prawo własności jest wyraźnie zrelatywizowane w tej encyklice. Wojna sprawiedliwa i całe nauczanie na jej temat jest odsunięte gdzieś na bok. Papież bardzo wyraźnie mówi, że w obecnych okolicznościach historyczno-kulturowych żadna wojna nie może być sprawiedliwa” – podkreśla dr Sebastian Duda.

Publicysta „Więzi” zwraca uwagę, że w porównaniu ze św. Janem Pawłem II, papież Franciszek wyraźnie krytykuje też wolny rynek i jego nadużycia.

Odnosząc się do głównego tematu encykliki, którym jest braterstwo, ks. prof. Kobyliński podkreśla, że kluczowym pytaniem po ogłoszeniu dokumentu jest pytanie, o jakie braterstwo powinno chodzić katolikom:

- „Mamy dzisiaj wiele modeli braterstwa w świecie. Jeśli mówimy braterstwo, to zgodzą się z tym wszyscy” – mówi.

- „Pojawiają się jednak schody, kiedy zaczniemy pytać, komu przynależy się kategoria braterstwa. Na przykład, czy do tej wspólnoty braterstwa są też włączone dzieci nienarodzone, co z eutanazją, co z ludźmi niepełnosprawnymi” – zauważa.

