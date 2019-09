Ks. Piotr Pawlukiewicz: Nie bądźmy dziećmi - czyli seks

Michal 17.9.19 12:15

Pan ksiądz gada o seksie. Panowie księża zawsze gadają o seksie. To jest ich główny temat. Podobnie jak ciąża, wychowanie dzieci, prowadzenie domu itd. Są to tematy o których nie mają pojęcia.

Owszem wielu tych panów ma swoich partnerów lub partnerki, ale w swoich tyradach nie odnoszą się do swojego życia tylko zawsze czepiają się innych.