Ks. Piotr Pawlukiewicz: Co masz zrobić przed Bożym Narodzeniem? Zdejmij maskę! Musisz wrócić do siebie!

- Co masz zrobić przed Bożym Narodzeniem? Udać się do swojego miasta - udać się do siebie samego. Jezus narodzi się w Tobie prawdziwym, Jezus nie narodzi się w żadnej twojej twarzy, masce, roli, którą odgrywasz. Musisz wrócić do siebie! - mówił ks. Piotr Pawlukiewicz

- Twoje prawdziwe imię to biedna Kasia, która się ciągle boi. I tam narodzi się Jezus! Musimy wrócić do siebie! - dodawał

- Wiecie kiedy człowiek jest sobą? Kiedy leży w domu opieki społecznej i mu basen podają, a on odmawia różaniec. Wrócił do siebie. Jesteś znowu dzieckiem. Jesteś znowu sobą. Niektórzy emeryci nie potrafią wrócić do siebie. Są gotowi z pazurami atakować każdego, kto zagrozi ich kłamstwu - mówił