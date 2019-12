Ks. Piotr Glas: Kryzys w Kościele. Fałszywi i prawdziwi prorocy. Jak ich rozpoznać?

Urszula 6.12.19 15:25

" Jezus nam nie obiecał, że będzie łatwo i przyjemnie"



Farorz, co ty godosz. Wam, katolom, na pewno jest ciężko bo wasza wiara jest teoretyczna i niebiblijna.

A Jezus obiecał co innego. Wystarczy posłuchać Go i próbować spełnić to czego oczekuje od nas.



(Mt 11,28-30)

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.