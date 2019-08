Krzysztof Czabański deklaruje: Do abonamentu nie ma powrotu

– System abonamentowy został rozmontowany przez rząd Donalda Tuska. Wszyscy o tym pamiętamy. W kończącej się kadencji, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, wymyśliliśmy nowy sposób dotowania mediów publicznych. Są na to przeznaczane bardzo poważne pieniądze. Jednak rekompensaty za utracone wpływy z tytułu abonamentu to rozwiązanie tymczasowe. Nowym projektem będzie najprawdopodobniej finansowanie bezpośrednio z budżetu państwa – wskazał Krzysztof Czabański.

– Każdy rząd szuka oszczędności, więc takie pokusy u ministra finansów są sprawą naturalną. Nakłady finansowe przeznaczane na media publiczne mogłyby wynosić 0,2 proc PKB, czyli ok. 3-3,5 mld zł. Jeżeli to rozwiązanie zostałoby przyjęte, to fundament finansowy mediów publicznych będzie trwały i pozwoli na ich rozwój. Musimy otrzymać mandat do dalszego sprawowania władzy. Wtedy obiecuję, że odpowiednie reformy zostaną przeprowadzone – wskazał Krzysztof Czabański.