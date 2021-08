Kryzys migracyjny. ABW weryfikuje cudzoziemców

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizując swoje ustawowe obowiązki przekazuje właściwym organom administracji publicznej informacje, stanowiska i opinie na temat cudzoziemców, którzy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej połowie 2021 roku Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisał 16 wniosków dotyczących cudzoziemców w Polsce.

Na podstawie informacji gromadzonych przez Centrum Antyterrorystyczne ABW, Szef Agencji skierował do uprawnionych organów 14 wniosków o wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Jeden wniosek Szefa ABW dotyczył wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w związku z obawą, że może prowadzić działalność terrorystyczną na terenie RP. Kolejny - cofnięcia statusu uchodźcy na terytorium RP.

Uprawnienia Szefa ABW pozwalają wykorzystywać procedurę administracyjną do skutecznego neutralizowania zagrożeń wynikających z obecności niektórych cudzoziemców w Polsce.

W przeszłości Agencja wielokrotnie podejmowała działania związane z obecnością w Polsce cudzoziemców, którzy stwarzają realne zagrożenie dla RP.

● W czerwcu 2021 roku wspólne działania Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliły na zatrzymanie na terenie Olsztyna Palestyńczyka, którego dalszy pobyt w RP stwarza realne zagrożenie o charakterze terrorystycznym. Mężczyzna, zgodnie z decyzją sądu, trafił do ośrodka Straży Granicznej, gdzie oczekiwał na wydalenie z RP.

● W 2020 roku dzięki aktywności Szefa ABW z Polski wydalono obywateli Tadżykistanu, którzy prowadzili na terytorium RP działania mające na celu werbowanie konwertytów na islam celem dokonania czynów o charakterze terrorystycznym. Grupa została rozpoznana w wyniku działań ABW.

● W maju 2020 roku w wyniku działań ABW zatrzymano ob. Indii, który w ocenie Agencji stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Mężczyzna prezentował wysoki stopień radykalizacji oraz skłonność do przemocy, deklarował zdolność do podjęcia działań o charakterze terrorystycznym.

● W maju 2020 roku z terytorium RP wydalono obywatela Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego Bukhariego K. Z mat. ABW wynikało, że mężczyzna utrzymywał kontakty z osobami mogącymi mieć związek z terroryzmem.

W latach 2015-2019 na podstawie materiałów ABW wydalono z Polski 14 cudzoziemców stanowiących zagrożenie terrorystyczne.

W ostatnich latach Agencja wzmocniła nie tylko działania prowadzone z oparciu o procedury administracyjne, ale także działania profilaktyczne w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. przeprowadziło 45 szkoleń antyterrorystycznych w trybie stacjonarnym. Na zaproszenie instytucji zewnętrznych funkcjonariusze CPT przeszkolili łącznie ponad 640 osób z m.in.: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Politechniki Łódzkiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Służby Ochrony Państwa.

W trybie online przeprowadzonych zostało 37 szkoleń w ramach projektu, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz podwyższania poziomu współpracy w obszarze bezpieczeństwa pomiędzy służbami specjalnymi, administracją publiczną oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.

Z zakresu prewencji terrorystycznej w pierwszej połowie 2021 roku przeszkolono poprzez platformę e-learningową 4040 osób. Dostęp do platformy zapewniono 16 342 osobom. CPT ABW poprzez tę specjalnie przygotowaną platformę przeprowadza kursy dla administracji publicznej, spółek skarbu państwa oraz podmiotów sektora prywatnego.

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych