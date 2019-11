Kraków: Motorniczy w trakcie jazdy oglądał porno. Będzie surowa kara

kuygnycjh 15.11.19 12:09

Nie karać! Samo ujawnieni to już wstyd i powinien się powstrzymać na przyszłość. Trzeba mu uświadomić, że uderzenie tramwajem w drugi podczas jazdy to nie seks, tym bardziej nawet o ile to mechaniczne to i tak jest zaprzeczeniem miłości, wbrew pozorom. Bezpieczeństwo jest ważne. W Szczecinie zasłabł motorniczy i przydzwonił w kolegę na przystanku. Wszyscy pospadali z siedzisk, a biedak nogę złamał. Komóra podczas prowadzenia pojazdu to czas reakcji jak po piwie. JAKIM PRAWEM MOTORNICZY W POLSCE GAPIĄ SIE W KOMÓRKI???