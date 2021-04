Kraków: 1860 rozmrożonych szczepionek. Szpital tworzy listę rezerwową

Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie musi do soboty wykorzystać 1860 rozmrożonych szczepionek. Władze szpitala przekonują, że nie są w stanie wykorzystać ich dla właściwych grup i przedziałów wiekowych, dlatego powstaje lista rezerwowa.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie prowadzi cztery punkty szczepień, będąc w stanie podać w ciągu tygodnia 2,8 tys. dawek szczepionki w normalnych warunkach i nawet 4 tys. dawek w zwiększonej mobilizacji. Do tej pory placówka wykonała 10 tys. szczepień.

Dyrektor szpitala dr Jerzy Friediger poinformował, że do placówki dotarło 1860 rozmrożonych dawek preparatu, które trzeba zużyć do soboty, w przeciwnym wypadku będą musiały zostać zneutralizowane. W związku z tym władze zdecydowały się na stworzenie listy rezerwowej.

- „Dostaliśmy 1860 rozmrożonych szczepionek, które musimy podać do soboty, do godziny 21:55. Miały do nas przyjechać zamrożone. Nie będąc wcześniej przygotowanymi, do soboty musimy ściągnąć 1760 osób na szczepienie. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie zmieścimy się w warunkach dyktowanych przez ministerstwo dotyczących grup i przedziałów wiekowych. Nie dopuścimy do tego, żeby szczepionki się zmarnowały”

- przekazał dr Friediger.

Na szczepienie można zapisać się dzwoniąc na numer 12 622 95 02. Nie wiadomo, czy osoby zapisane na listę rezerwową zostaną zaszczepione teraz. Zależy to od ilości osób z właściwej grupy wiekowej, które zgłoszą się na szczepienie.

kak/Glos24.pl