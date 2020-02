Kradzież cukierka za 40 groszy. Emeryt usłyszał wyrok

Pan Roman Wawrzyniak w trakcie wakacji w Kołobrzegu w jednym z tamtejszych sklepów zjadł cukierka, nie płacąc za niego. Sprawa trafiła do sądu, dziś zapadł wyrok.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu orzekł, że 70-letni emeryt ze Szczecina ma zapłacić 20 złotych kary oraz 100 złotych kosztów sądowych. To co szokuje, to znikoma wartość skradzionego cukierka. Chodzi o śliwkę czekoladzie, którą wyceniono na... 40 groszy.