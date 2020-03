Kownacki: Naziści, PO i Konfederacja. Poseł PiS ostro

Maria Blaszczyk 25.3.20 19:26

A skąd Ty tę bzdurę wytrzasnąłeś?

Jacy praworządni?

W jakim sensie?

Po dojściu do władzy Hitler tworzy kompletnie dzikie obozu koncentracyjne, one żadnego umocowania w systemie prawnym nie miały. Delegalizacja partii komunistycznej była oparta na fałszywych dowodach - tzn. prawdopodobnie rzeczywiście podpalił go ten holenderski komunista, ale działał sam, do tego był psychicznie chory. Z czego wprost wynika to, ze absolutnie bezprawne było to, co stało się potem - czyli uchwalenie Ermächtigungsgesetz.

Itd.

A konstytucja ZSRR stwierdzała np. że "obywatelom ZSRR zapewnia się nietykalność osobistą. Nikt nie może być aresztowany bez postanowienia sądu lub sankcji prokuratora." albo że "nietykalność mieszkania obywateli i tajemnicę korespondencji ochrania prawo" czy też, że "zgodnie z interesami ludu pracującego i w celu umocnienia ustroju socjalistycznego prawo gwarantuje obywatelom ZSRR: wolność słowa, wolność druku, wolność zgromadzeń i wieców, wolność pochodów ulicznych i demonstracji. Te prawa obywateli zabezpiecza oddanie na użytek mas pracujących i ich organizacji drukarń, zasobów papieru, gmachów publicznych, ulic, środków łączności oraz innych warunków materialnych, niezbędnych do urzeczywistnienia tych praw."





Byli to ludzie uważający prawo co najwyżej za wskazówkę dla frajerów...