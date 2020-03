Koronawirus w Polsce. Wicepremier Gliński zapowiada zwiększenie restrykcji

„Codziennie odbywamy tę naradę generalną, czyli posiedzenie zarządzania kryzysowego, monitorujemy sytuację, która w dalszym ciągu jest bardzo poważna i są także zachorowania rozproszone, co znaczy, że niestety ten wirus rozprzestrzenia się mimo restrykcji wprowadzonych w odpowiednim czasie”.

Dodał, że jego zdanie restrykcje będą musiały być jeszcze poważniejsze, ponieważ sytuacja jest poważna, czeka nas trudny czas i nie wiadomo, kiedy się on skończy.

Wicepremier dodał, że obecnie nic nie jest dokończone i nie można mówić o optymizmie, a raczej spodziewać się pogłębienia problemów, stąd najpewniej konieczne będzie wprowadzenie jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów. Zaznaczył, że polskie władze nie mogą dopuścić do tego, aby sytuacja w Polsce podobna była do tej we Włoszech czy Hiszpanii.