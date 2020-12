Koronawirus: Szczepionka dotarła już do Wielkiej Brytanii

Pierwsza partia szczepionek przeciwko koronawirusowi dotarła już do Wielkiej Brytanii. To pierwsze państwo na świecie, które dopuściło do użycia preparat Pfizer/BioNTech.

Szczepienia mają się rozpocząć już we wtorek. Ma to mieć miejsce w około 50 szpitalach na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności zaszczepieni mają zostać pensjonariusze domów opieki oraz ich opiekunowie.

Wczoraj jednak zastępca naczelnego lekarza Anglii Jonathan Van-Tam podkreślił, że w związku z trudnym wyzwaniem logistycznym jakim jest transportowanie szczepionki (musi być przechowywana w temperaturze -70 stopni Celsjusza, a produkowana jest w zakładach Pfizera w Belgii), konieczna tu będzie pewna elastyczność jeśli chodzi o ustalanie kolejności szczepień.

