Koronawirus. Pandemia uderza w finanse Kościoła. ,,Tak źle nie było nigdy''

J.P 24.4.20 11:46

Z reguły gdy człowiek popada w tarapaty finansowe myśli co mógłby spieniezyc, jak żyć oszczędniej.

Działki i tereny którymi dysponuje Kościół mogłyby służyć społeczeństwu, z pewnością znajdą się chętni.

Ale jak to jest z własnością, ciężko się rozstawać z tym co się posiada chociażby było ugorem pomimo, że jak przecież wiadomo dusza jest najważniejsza i to co nie materialne.