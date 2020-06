Kongres USA: Zostajemy w Niemczech i w Polsce

W ostatnim czasie było głośno o doniesieniach medialnych na temat wycofania części wojsk amerykański z Niemiec. Eksperci po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją bezpieczeństwa w Europie ustalili, że wycofanie wojsk amerykańskich z Europy byłoby szkodliwe dla pokoju i bezpieczeństwa w naszym regionie. Napisali o tym do prezydenta Trumpa politycy wojskowi, którzy decydują o wydatkach wojskowych

- Berlin wydaje na obronę stanowczo za mało. Jednak bez baz w tym kraju nie jest możliwa żadna operacja w obronie wschodniej flanki NATO. W dyskusji o zmniejszeniu kontyngentu mniej ważne jest to, ilu żołnierzy USA trafi z RFN do Polski. Ważniejszy jest ten limit 25 tys. Amerykanów w Niemczech. To nie jest w polskim interesie, bo oznacza zmniejszenie obecności USA w Europie