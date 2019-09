Konfederacja tradycyjnie antyamerykańska, antysemicka i prorosyjska

Dariusz Klich[1] może mieć poczucie krzywdy. Do piątku był kandydatem Konfederacji do Senatu w okręgu tarnowskim[2], ale macierzysta organizacja komunikatem Witolda Tumanowicza odcięła się od niego[3]. W kwietniu naczelny spin-doctor Konfederacji Sławomir Mentzen zarządził, jakie ma być przesłanie tego ugrupowania: „Nie chcemy Żydów”[4]. Klich sumiennie to wykonał, a tu taki cios.

Czyli tak: Tumanowicz dopiero teraz się dowiedział, jakie ma poglądy człowiek, którego wystawił aż do Senatu i którego profil jest napchany żydożerczymi materiałami, zaś Klich dopiero teraz odkrył, że Konfederacja jest syjonistyczną przykrywką. Kupujecie to? Bo ja nie.

Szerzy się narracja, że Polska ma przepłacić za F35, by w ten sposób podesłać pieniądze Żydom, a Amerykanie będą stacjonować u nas, by to wyegzekwować – a wcale nie po to, by odstraszać Putina, który naszym przyjacielem jest.