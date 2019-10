Komorowski: Jak się spotykam z Michnikiem na wódce, to...

Przywołał następnie słynne słowa redaktora naczelnego "Wyborczej", Adama Michnika; ten w styczniu 2015 roku przekonywał w programie Tomasza Lisa, że Komorowski wygra na pewno, chyba, żeby przejechał pijany na pasach niepełnosprawną zakonnicę w ciąży. "W ogóle sobie nie potrafię wyobrazić, żeby on nie wygrał, to oczywiste" - mówił Michnik. Komorowski wspominał to w Ostrołęce z niemałym rozżaleniem.

"Pamiętam, jak mój bliski przyjaciel Adam Michnik powiedział, że Komorowski już wygrał, chyba że by przejechał na pasach zakonnicę w ciąży, to wtedy może przegrać. Jak dzisiaj z Adamem spotykamy się czasami i wypijemy jakąś wódkę, to mówi mi: >>Wiesz co, ja nic głupszego nie mogłem powiedzieć. Zamiast gadać takie rzeczy, że już wygrałeś, to powinienem jechać w Polskę i agitować" - mówił.