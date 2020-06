Komorowski: jak było ze mną, tak będzie i z Trzaskowskim

harry 12.6.20 11:59





Związanego z Kościołem? Komorowski, to nawet śmiechu nie jest warte.

Michnik też do 1989 roku gorliwie bywał i klękał w kościele, są przecież zdjęcia. I inni też klękali, najbardziej pewien elektryk z Wybrzeża. No i co niby z tego miałoby wynikać?



Dla wielu takich jak Komorowski, Kościół w najtrudniejszych czasach był osłoną i był trampoliną do własnych, egoistycznych i najczęściej zupełnie niezasłużonych karier w III RP. Co niby to jego dzisiejsze skamlenie ma oznaczać? Żal, że Polacy rozpoznali w nim hipokrytę, odszczepieńca, miłośnika "tęczowych" czego zupełnie nie da się pogodzić z naukami Kościoła? Prymitywny osobnik skoro zakłada, że ktoś z normalnych Polaków jest w stanie uwierzyć w wygadywane przez niego bzdury i oczywiste kłamstwa.



A dziś trwają lata prawdy o tym wszystkim. I takie użalanie się kogoś tak ociężałego intelektualnie jak Bul-Komorowski jest żałosne. Wszyscy, którzy chcą pamiętać, będą zawsze pamiętać na przyzwolenie ówczesnej władzy PO-PSL dla oddających mocz na krzyże i klęczących ludzi przed pałacem prezydenckim, w którym on urzędował "pod żyrandolem".