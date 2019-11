Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydata do TK

Pytany o wtorkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE Stelina ocenił, że orzeczenie to "z punktu widzenia samej istoty było trafne". - TSUE odmówił zajęcia się sprawą. Nie powiedział, że w jego kompetencjach leży ocena. Ja interpretuję to w ten sposób, że TSUE powiedział, iż to jest wasza wewnętrzna sprawa i niech się właściwe organy wewnętrzne w tym zajmą - powiedział Stelina.