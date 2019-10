Ukraina: Kolejna porażka rosyjskiego prawosławia

ladychapel 22.10.19 20:20

Ja na temat składanych protestów do komisji wyborczch - by ponownie w niektórych placówkach przeliczyć głosy.

Otóż wiedzcie, że sami PiSdzielce zmieniliście karty do głosowania i ustaliliście nowe jego zasady - stawianie okreśonych znaków.

Nie miejcie pretensji do ludzi liczących głosy, którzy oddali swój cenny czas dla sprawy.

Miejcie pretensje do nierozgarniętego buractwa, które stawiało krzyżyk na karcie do głosowania nie w miejscu do tego przeznaczonym ale na logu partii, skąd olbrzymia ilość nieważnych głosów na PiS.

Poza tym jeżeli już ktoś by chciał coś fałszować - fałszowano by chyba ilość głosów na kandydatów do sejmu a nie senatu...