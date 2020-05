Kolejny sukces Polski. Jesteśmy mistrzem Europy w homofobii

Nesse 14.5.20 20:03

No naprawdę jest czego gratulować... Jak można stygmatyzować kogoś za coś, na co nie ma się wpływu? Orientacji seksualnej się nie wybiera. Nie można nienawidzić kogoś za to, że kocha osobę tej samej płci. Współczuję wszystkim, którzy z tego powodu są odrzucani. Ile się słyszy o samobójstwach dzieciaków, które ze względu na swoją orientację były poniżane w szkole? Ile homoseksualistów zostaje samych z depresją, bo rodzina, grono "przyjaciół" i współpracowników nie potrafi zrozumieć, że homoseksualizm jest czymś naturalnym i zawsze występował w społeczeństwie, ba w naturze! Nie, no to jest sukces którym pełni "miłosierdzia" katolicy na frondzie będą się szczycić.



Życzę każdemu z Was, żeby na Waszej drodze pojawił się jakiś homoseksualista. Może zrozumiecie, że są to normalni ludzie, którzy po prostu chcą żyć i cieszyć się tym życiem. Większość z Was pewnie żadnego nie spotkała na oczy, więc proszę najpierw kogoś poznać, zanim zacznie się go oceniać.