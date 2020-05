Kolejny atak informacyjny na Polskę! Działania zbieżne ze strategią Kremla

Leszek 28.5.20 13:05

LIS 30 kwietnia 2020 At 23:35

A są to dane z którego roku ?



MACIEJ 19 kwietnia 2020 At 12:25

Dlatego Tusk i kilku jemu podobnych chce unicestwić Polskę za kilka srebrników.



BOGUSŁAW MAŚLIŃSKI 17 marca 2020 At 16:19

Artykuł o zasobach naturalnych polski potwierdza moja powiedzenie, w kraju nad Wisłą są rządy polskojęzyczne nie polskie.



KOLUMB BYŁ POLAKIEM 29 stycznia 2020 At 01:38

Powiem szczerze, że jak się dowiedziałem o tych 36 000 odwiertach i te całe mapy geologiczne , które zostały oddane w lenno USA to nie mogłem uwierzyć.

ps. To jest niesamowite, Polacy szukają ropy koło Norwegi czy nawet w Kalifornii (podobnie KGHM szuka w Chile miedzi ), a Kanadyjczycy znaleźli na Pomorzu gazu na kilkadziesiąt lat.



PIOTR 17 grudnia 2019 At 16:52

Ciekawe, co autorzy tekstu powiedzą na fakt, że za rządów pisu drastycznie wzrósł import gazu z Rosji? Czyżby rząd pisu, tak jak PO byli zdrajcami narodu Polskiego? 5 lat już jesteśmy wg prawicy “suwerenni”, a zadłużenie wzrosło do biliona złotych. Także ten artykuł to jeden wielki stek bzdur poparty inwokacjami do Boga. Jesteście istotami, a pisiory to zwykli złodzieje



SPOKOLOKO 30 stycznia 2020 At 17:20

Walnięty Jesteś jełopie i tyle. Umowa z ruskimi jest tak skonstruowana, że płacić musimy, bez względu na ilość jaką odbieramy. Możemy zakręcić kurki ,a i tak becalować trzeba



JADWIGA 25 sierpnia 2019 At 20:37

dlatego w Suwałkach siedzi wojska USA ISRAEL



BUHALTER 11 sierpnia 2019 At 22:18

Hi _ wielokrotnie już zabierałem głos ww tej sprawie. W latach 70 XXw pracowałem w firmie, która projektowała zespół kopalń ” SUWAŁKI ” _ No cóż potem przyszła SOLIDARNOŚĆ, jeden WIELKI BRAT zastąpił drugiego, i nagle nic się nie stało opłacalne. Projekty zostały wstrzymane. Podejrzewam jednak, że ciągle są gdzieś do obejrzenia grube tomy ze wszystkimi wyliczeniami, mapami złóż i ch wartością !!!