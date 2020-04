Kolejne ofiary w Polsce. Już blisko 13. tys. zakażeń

Nie 159 tylko 237.



"Ile traktor ma kół? Cztery. Ile jest zepsutych? Jedno. To ile jest dobrych? Trzy. To nie można było od razu tak powiedzieć? Przecież to jest to samo! Ale jak ładnie brzmi! Trzy dobre!"

