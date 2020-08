Kolejna profanacja kościoła. W Polsce mamy eskalację nienawiści wobec katolików

Coraz bardziej przybiera na sile, również w Polsce, nienawiść do Kościoła katolickiego, katolików i wszystkiego, co jest z katolicyzmem związane. Wczoraj miała miejsce kolejna dewastacja świątyni. Tym razem wandal zaatakował kościół Księży Salezjanów w Przemyślu, i to w czasie trwania nabożeństwa.

O sprawie poinformował na Facebooku jeden z internautów, Dariusz Lasek. Jak relacjonuje zdarzenie, w czasie trwania adoracji Najświętszego Sakramentu do kościoła Księży Salezjanów w Przemyślu wtargnął młody mężczyzna i zdewastował zabytkową figurę anioła.

To kolejny akt wandalizmu wymierzony przeciwko katolikom w Polsce. W ub. roku oficjalnie odnotowano w naszym kraju 64 przypadki naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują, że w 2020 liczba ta będzie znacznie wyższa.

\

kak/Facebook, Fronda.pl