Kolejna manipulacja Trzaskowskiego. Chce otworzyć granice

- Naszym obowiązkiem jest proponować rozwiązania dla ludzi. Ubolewam, że pan Prezydent milczy. Potrzebny jest konkretny plan, kiedy i na jakich zasadach zostaną otwarte granice. Apelujemy o to do rządu

- To, co najbardziej mnie smuci, to nawet nie ta biała flaga nad Pałacem Prezydenckim, ale fakt, że nawet zaplecze obecnego Prezydenta nie darzy go szacunkiem, tym samym niszczy autorytet urzędu prezydenta, nad czym ubolewam.