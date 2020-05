Kolejna chrześcijanka zmuszona ślubem do przejścia na islam

Przykładem tego jest dramatyczna historia 14-letniej Humy Younas uprowadzonej w Karaczi w październiku ub. roku. Mimo toczonej przez rodziców batalii sądowej zapadł wyrok mówiący, że „nawet jeśli Huma jest nieletnia, to jej ślub jest ważny, ponieważ zgodnie z islamskim prawem szariatu dziewczynka po pierwszej miesiączce może zawrzeć związek małżeński”. Jej rodzice znaleźli się na celowniku islamistów. Zagrożono im, że jeśli dalej będą walczyć o swą córkę spotka ich taki sam los jak Asię Bibi, trafią do więzienia na mocy ustawy o bluźnierstwie.

Dyrektor włoskiego biura PKWP alarmuje, że co roku ofiarą muzułmańskich porywaczy pada w tym kraju co najmniej tysiąc nastolatek należących do mniejszości religijnych. Są to głównie chrześcijanki i wyznawczynie hinduizmu. „W Pakistanie istnieje perwersyjny system przyzwalający na ten proceder” – podkreśla Alessandro Monteduro. Przypomina, że ofiarami padają głównie dziewczęta z ubogich i niewykształconych rodzin. Dlatego też PKWP zapewnia im nieodpłatną pomoc prawną.