Kłótnia o ‘białą kiełbasę’ św. Marka ze św. Łukaszem

W kontekście przeżywania Wielkiej Soboty zadajemy sobie pytanie, czy tego dnia powinniśmy pościć, czy też nie? Szukając odpowiedzi na to pytania, warto przyjrzeć się temu, co o samym poście mówi nam Ewangelia.

Święty Marek przekazuje nam opis wydarzenia, które miało miejsce po powrocie Jezusa wraz z Piotrem, Jakubem i Janem z góry Tabor. (Mk 9, 13 – 29) Wówczas to do Jezusa podchodzi mężczyzna, którego syn jest opętany przez niemego ducha. Wcześniej Apostołowie próbowali go wyrzucić, jednak się to im nie udało. Cała perykopa kończy się zdaniem Jezusa: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”.