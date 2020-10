Kłopoty Strajku Kobiet? Uczestniczki nie chcą wulgaryzmów

Wulgaryzmy oraz negowanie wszelkich formacji innych niż Platforma Obywatelska do tej pory były paliwem napędzającym protesty. Wykorzystywano przy tym w pełni świadomie – jak wszystko na to wskazuje - dzieci i kobiety. Sam znak „Sig”, odnoszący się do młodzieżówki Hitlera też wygląda na zamierzony i prowokacyjny.

Co się zatem stanie, jeśli zabraknie paliwa, jakim są wulgaryzmy? Okazuje się bowiem, że spora część protestujących nie godzi się na nie między innymi z tego powodu, że na protesty zabierane są dzieci oraz nieletnia młodzież.

- Od wtorku zbieramy wasze propozycje i uwagi do naszej wstępnej listy postulatów. Będziemy to robić codziennie, dlatego dalej piszcie do nas o tym, co jest dla Was ważne i co Waszym zdaniem powinno się zmienić w Polsce! Poza tym co w grafice, pojawiła się też (wiele razy) uwaga, żeby z samych postulatów usunąć wulgaryzmy. Co o tym myślicie? - możemy przeczytać w jednym z ostatnich wpisów na Facebooku „Strajku Kobiet”.

mp/facebook/strajk kobiet