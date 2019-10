Kard. Newman: Kim jest prawdziwy chrześcijanin?

- Powiedzielibyśmy, że chrześcijanin to jest ten, co wyznaje wiarę w Boga, żyje według pewnych zasad, norm, wyznaje pewien kult, formy modlitwy. Stara się czynić dobro. Oczywiście to jest prawda, ale brakuje jeszcze jednego, co jest rdzeniem i fundamentem - mówił ks. prof. Andrzej Muszala, autor książki "Ja oraz mój Stwórca. John Henry Newman"