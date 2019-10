Kiedy raport podkomisji smoleńskiej? Macierewicz wskazał datę

Bez żadnego trybu 15.10.19 22:06

"Będą wyniki badania uniwersytetu Wichita, który sprawdza i weryfikuje nasz raport."



Ale co on bada?

Raport?

W jaki sposób?

Kto stoi na czele tych badań?

Powinno być podane nazwisko, stopień naukowy, oraz nazwiska badaczy wraz ze stopniami naukowymi.



Polski podatnik za to płaci, ma prawo wiedzieć, takie są standarty w demokratycznych państwach.



Jaki jest koszt tych badań które musimy zapłacić temu uniwersytetowi?

I dlaczego musimy jeszcze zlecać badania innym, niepolskim uniwersytetom skoro, jak dziesiątki razy zapewniał pan Macierewicz, w jego komisji pracują najwięksi światowi eksperci ds. lotnictwa i katastrof lotniczych?



To pokrótce, Polacy czekają na odpowiedzi na te pytania!

Polacy mają dość opowiadania co zrobiła PO i inni, nikt z nich nie dostawał na badania tego wydarzenia tyle milionów co pan, panie Macierewicz!!

Czekamy na odpowiedzi!!