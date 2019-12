Kidawa-Błońska o protestach: Myślałam, że będzie więcej osób

Toni 19.12.19 13:35

Wychodzi mała garstka dawnych PZPR-owców i ich POtomków, a prawdziwi Polacy was i waszych POlitycznych sędziów maja głęboko w d... Chcemy by te święte krowy indyjskie,których nie można ruszyć też byli karani jak kradną,biorą w łapę,czy wydają niesprawiedliwe wyroki. Razem z tymi Politycznymi sędziami stworzyliście mafię.Nie chcemy was i waszych Politycznych Pomagierów w togach. Czas by to do was dotarło.