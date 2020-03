KEP wydało nowy komunikat w związku z koronawirusem

Wobec narastającego niebezpieczeństwa rozszerzania się w Polsce epidemii koronawirusa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, wystosował specjalny komunikat. Wzywa on, aby w miarę możliwości, zwiększyć liczby niedzielnych Mszy św., i w ten sposób uczynić zadość zaleceniom GIS do zrezygnowania z dużych zgromadzeń osób.

Osoby starsze i schorowane hierarcha zachęca do tego, aby pozostawały w domach i śledziły transmisje Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu. Zachęca to modlitwy za zmarłych w skutek zarażenia koronawirusem, chorych oraz za pracowników wszystkich służb, które podejmują wysiłek w jego zwalczaniu. Wskazując na Tradycję Kościoła, arcybiskup zachęca szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.