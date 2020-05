KE zatwierdziła polski program wsparcia wart 450 mln euro

-„Ten polski program o wartości 450 milionów euro - współfinansowany z funduszy strukturalnych UE - umożliwi Polsce dalsze zwiększenie dostępu do płynności potrzebującym przedsiębiorstwom poprzez udzielanie pożyczek i gwarancje państwowe na pożyczki pokrywające 100 proc. ryzyka w wysokości do 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. Wsparcie pomoże firmom działającym we wszystkich sektorach kontynuować działalność w trakcie i po wybuchu pandemii koronawirusa” – poinformowała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.